Самосвал врезался в трамвай, спровоцировав пробку на проспекте Энгельса

На проспекте Энгельса в Выборгском районе произошла авария - там не смогли разъехаться самосвал и трамвай. О происшествии рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

В группе выложили фотографии с места аварии. Судя по ним, серьезных повреждений машины не получили. Видно, что самосвал протаранил трамвай в бок.

Водители сообщают, что в результате ДТП образовался затор.

Информации о пострадавших пока не поступало.

Иницидент запечатлели камеры видеонаблюдения.