Отчим выбросил подростка-аутиста из окна многоэтажки в Петербурге

Мужчина выбросил с балкона третьего этажа сына своей сожительницы, ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Инцидент произошел накануне вечером в районе улицы Дыбенко.

По данным источника, мужчина беспричинно выбрасывал вещи с балкона. Его сожительница отправилась собирать вещи на улицу и обнаружила лежащими на земле своего сына 2007 года рождения, у которого есть диагноз аутизм, и сожителя.

Очевидцы видели, как мужчина сбросил ребенка с третьего этажа.

13-летний мальчик и его отчим госпитализированы. У ребенка травмы спины и таза. О травмах мужчины не сообщается.

34-летнего мужчину задержали за покушение на убийство, сообщили в пресс-службе следственного комитета по Петербургу. Проводится проверка.