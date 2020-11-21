СМИ: Петербурженка могла отравить голубей у Гостиного двора

У Гостиного двора обнаружили мертвых голубей. Как пишут "Невские новости", птиц могли отравить.

О происшествии накануне написали горожане в соцсетях. Они заметили у станции метро «Гостиный двор» на Невском проспекте десятки тушек пернатых.

В распоряжении издания оказалось видео, на котором девушка рассыпает птицам корм, после которого они начали гибнуть. По данным СМИ, девушка разбросала еду для голубей около 10 утра, а через несколько минут пернатые стали падать замертво.

В комитете по природопользованию рассказали, что место уже осмотрели специалисты.

Орнитолог Вадим Авданин в комментарии Online47 заявил, что целенаправленное отравление птиц, что по ряду признаков и произошло у Гостинки, является противоправным действием. Он отверг версию, что голуби погибли от поедания реагентов от наледи.