Штормовой ветер оборвал провода в шести районах Петербурга

В шести районах Петербурга из-за непогоды произошли обрывы сети электроснабжения. По информации "Ленсвета", больше всего заявок поступило на выезды в Выборгский, Василеостровский, Московский, Кронштадтский, Красногвардейский и Курортный районы.

ЛЭП обрывало как порывами ветра с мокрым снегом и дождем, а также падающими деревьями.

"Ленсвет" за первую половину дня получил 56 аварийных заявок, по четырем адресам повреждения устранены. В вечернее и ночное время работать с оборванными сетями будут 38 бригад и 40 единиц техники. Диспетчерская служба принимает заявки круглосуточно.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", из-за непогоды аэропорт Пулково испытывал трудности и утром, пока шла расчистка территории от нападавшего мокрого снега, более десятка рейсов ушли на посадки на запасные аэродромы, а несколько рейсов на вылет задержали.