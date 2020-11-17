В Петербурге задержали мужчину за клевету на прокурора

Обидчика прокурора Ленского района Архангельской области задержали в Петербурге. Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», 41-летний петербуржец был задержан накануне вечером на Литейном проспекте.

Он находился в федеральном розыске с февраля 2020 года как подследственный по ст.ст. 128.1 и 319 УК РФ – «клевета» и «оскорбление представителя власти».

В прошлом году задержанный разместил в интернете комментарий действий прокурора Ленского района Архангельской области Дмитрия Ивойлова, который пытался лишить двух пенсионерок прав на земельные участки в районе станции Шиес.