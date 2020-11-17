Петербуржец поджег себя и прыгнул в Малую Невку

В Санкт-Петербурге молодой человек с горящей спиной прыгнул с Большого Крестовского моста в Малую Невку. Молодого человека снимал еще один парень, пишет "КП", публикуя видео произошедшего.

По словам очевидца, молодой человек - экстремал или каскадер.

На кадрах в соцсетях видно, как молодой человек забирается на перила моста, спина у него охвачена пламенем, он прыгает в воду, выныривает и гребет к берегу. К счастью, каскадер не пострадал. Очевидцы сообщают, что он успешно доплыл до берега, несмотря на ледяную воду.

В чрезвычайных службах города не знают об инциденте.

В "КП" полагают, что экстремал может быть блогером.