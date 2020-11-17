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В деле с рухнувшей крышей на Васильевском острове разберутся следователи

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© Фото: Балтфото

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На владельца квартиры, который делал спорный ремонт, могут завести уголовное дело.

После обрушения в жилом доме №19 на 18-й линии Васильевского острова организована доследственная проверка. Об этом, как пишет "Интерфакс", сообщает пресс-служба СК РФ по Петербургу.

По результатам проверки в отношении собственника квартиры на последнем этаже может быть возбуждено уголовное дело.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", инцидент произошел 16 ноября около 12 ч дня. В квартире на последнем этаже частично обвалились чердачные перекрытия, проем окна, что повлекло за собой порчу общедомового имущества и затопление нижней квартиры водой из батарей. Жильцов двух квартир не пустили ночевать в аварийном жилье, специалисты установили укрепляющие балки в кватирах на 5 и 6 этажах. Хозяин квартиры на седьмом этаже производил в помещении ремонт.

Пресс-служба администрации Василеостровского района сообщила, что он приобрел жилье в октябре 2020 года и стал делать ремонт. Во время работ были снесены четыре межкомнатные перегородки из шести, однако они не только разделяли помещения, но и выполняли функцию распределения нагрузки на балки основных несущих конструкций. Работы не были согласованы.

В квартире на седьмом этаже продолжаются работы по разбору завалов, вывозу мусора. Будут приглашены специалисты, чтобы определить меры по восстановлению перекрытий и укреплению конструкций. Также они осмотрят весь дом на случай не замеченных ранее повреждений.

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