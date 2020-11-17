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В Петербурге раскрыли стомиллионный картель

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© Фото: pixabay.com

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Комиссия УФАС выявила картельное соглашение между несколькими компаниями при закупках на проведение работ по благоустройству территорий.

Инспекторы УФАС по Петербургу раскрыли очередной картель на рынке благоустройства. Об этом сообщает пресс-служба управления.

Антимонопольщики усмотрели наличие картельного соглашения между рядом петербургских компаний, которые в последние два года совместно участвовали в ряде закупок на 98,8 млн руб. Одна из закупок почти на 15 млн проводилась в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

При этом снижение цены контракта на торгах не превышало 1%. Заявки и ценовые предложения поступали с одного ip-адреса, а файлы заявок создавались на одном компьютере, одним человеком.

Специалисты УФАС отправят материалы правоохранителям для дальнейших решений.

А накануне, как писал "Санкт-Петербург.ру", УФАС обнаружило музыкальный картель, который закупил инструментов на 99 млн руб.

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