В Петербурге раскрыли стомиллионный картель

Инспекторы УФАС по Петербургу раскрыли очередной картель на рынке благоустройства. Об этом сообщает пресс-служба управления.

Антимонопольщики усмотрели наличие картельного соглашения между рядом петербургских компаний, которые в последние два года совместно участвовали в ряде закупок на 98,8 млн руб. Одна из закупок почти на 15 млн проводилась в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

При этом снижение цены контракта на торгах не превышало 1%. Заявки и ценовые предложения поступали с одного ip-адреса, а файлы заявок создавались на одном компьютере, одним человеком.

Специалисты УФАС отправят материалы правоохранителям для дальнейших решений.

А накануне, как писал "Санкт-Петербург.ру", УФАС обнаружило музыкальный картель, который закупил инструментов на 99 млн руб.