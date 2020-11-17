В Петербурге обнаружили фирму по продаже плохой рыбы

Петербургское управление Россельхознадзора выявило в городе фантомную площадку по продаже рыбной продукции неизвестного происхождения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сначала выяснилось, что на площадку фирмы ООО "ГОЛД ФИШ" в Московском районе с начала года поступило свыше 7 тонн мороженой скумбрии, слабосоленого филе форели и лосося. Анализ показал, что куда поставяли этот объем.

Выездная проверка позволила установить, что "ГОЛД ФИШ" не существует по адресу, указанному в системе, и была признана фантомной. Фирма вносила в систему заведомо ложные данные. Специалисты не смогли даже проверить правильность хранения продукции.

Торговую площадку исключили из системы, аннулировали регистрацию закрепленных за фирмой пользователей.

Теперь компанией займутся налоговики и правоохранители.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", в нашем городе Роскачество проверило слабосоленую семгу разных марок и в некоторых обнаружило листерии и кишечную палочку.