Жильцов дома с рухнувшей крышей на Васильевском острове вернули в квартиры

Жильцам дома на 18-й линии Васильевского острова, где произошло обрушение крыши, разрешили вернуться в свои квартиры. Об этом сообщается на странице администрации Василеостровского района «ВКонтакте».

Указывается, что после осмотра места происшествия, специалисты решили перераспределить нагрузки балок. Поэтому на 5 и 6 этажах семиэтажки установили четыре дополнительные подпорки в квартирах, по две в комнате.

После этих работах жильцов пустили домой.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", обрушение потолка произошло днем 16 ноября в доме постройки 1912 года. Причиной инцидента стала несогласованная перепланировка квартиры - один из жильцов на седьмом, последнем этаже делал ремонт, который привел к разрушению оконного проема и падению несущих балок чердачных перекрытий. Кроме того, была повреждена система отопления, нижние квартиры подтопило. Оплачивать работы по ремонту общедомового имущества будет виновник происшествия.