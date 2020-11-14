В Петербурге в здании завода снова начался пожар

Пожар снова начался в здании бывшего "Ленинградского электромеханического завода" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по северной столице.

Второй сигнал за день о возгорании поступил после часа дня. В этот раз загорелась кровля. Через 40 мин пожар был локализован.

В тушении участвовали почти полсотни пожарных. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Как ранее сообщал "Санкт-Петербург.ру", вечером в пятницу в этом же здании горели третий и четвертый этажи. Пожарным удалось справиться с огнем только к раннему утру.