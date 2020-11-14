В Петербурге задержаны мошенники, пытавшиеся присвоить квартиры умерших горожан

Правоохранители Петербурга поймали двух мужчин и женщину по подозрению в незаконном завладении квартирами скончавшихся горожан. Как полагает следствие, они могли незаконно присвоить квартиры на улицах Руставели, Дыбенко и Ушинского, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Мошенничество имело место, вероятно, с 2013 по 2019 год.

По данным полиции, преступники узнавали о смерти одинокого хозяина квартиры, а затем предъявляли поддельные документы по наследованию недвижимости. Обычно квартиры одиноких петербуржцев переходят государству.

Ущерб от действий злоумышленников оценивается примерно в 8,3 млн руб.

Подозреваемые задержаны. 37-летняя женщина была ранее судима. Возбуждены уголовные дела.