Водителя Audi без прав пришлось задерживать со стрельбой

В Выборгском районе задержали водителя иномарки за нарушение ПДД. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел накануне вечером. В 3-м Верхнем переулке сотрудники ДПС заметили нарушителя ПДД на Audi 80. Водитель проигнорировал требования инспекторов остановиться, а потом и вовсе ускорился, пытаясь скрыться.

Во время преследования автомобиля гаишникам пришлось сделать несколько предупредительных выстрелов и по колесам, после чего водитель остановился на 3 км трассы А-121 "СПб-Сортавала".

Пострадавших в результате этих действий нет.



Нарушителем оказался 22-летний молодой человек. Ранее он был лишен водительских прав.

А в Ленобласти у поселка Алеховщина за рулем поймали 16-летнего юношу. Он также пытался скрыться от полиции и нарушил несколько ПДД. В итоге правоохранители открыли огонь по колесам авто и тогда подросток затормозил. На него составили ряд протоколов.