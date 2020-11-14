В Петербурге вспыхнуло здание завода

В здании Ленинградского электромеханического завода на Петергофском шоссе произошел пожар. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, к настоящему моменту пожарные ликвидировали открытое горение.

Возгорание началось накануне около 19 ч. Огонь распространился на площадь более 1,2 тыс. кв. метров. Горели третий и четвертый этаж корпуса на Петергофском шоссе, 73.

В тушении принимали участие почти сто человек. Около шести утра в субботу пожар удалось ликвидировать.

Сообщений о пострадавших не поступало. Прокуратура Красносельского района северной столицы проводит проверку.

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