На рабочего Кировского завода упал трехтонный цилиндр

Рабочего на Кировском заводе в Санкт-Петербурге придавило трехтонным цилиндром. В пресс-службе предприятия инцидент подтвердили, пишут "Невские новости".
На заводе уточнили, что инцидент произошел 13 ноября утром на тракторном заводе (дочернее предприятие КЗ). Рабочего из-под пресса достали коллеги.
Медики скорой помощи увезли пострадавшего в больницу Костюшко. По данным врачей, у мужчины легкая степень тяжести повреждений, ушиб мягких тканей паховой области. К частью, угрозы жизни и здровью нет.
Руководство завода выяснит причину произошедшего. Обстоятельства инциднта не уточняются.