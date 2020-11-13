В электричке под Петербургом оборвался провод, пассажиров эвакуировали

Пассажиров пригородной электрички эвакуировали из-за обрыва провода и его падения на вагон на станции Белоостров. Об этом рассказали в управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Инцидент произошел сегодня около 8 утра. После падения провода на крышу в вагоне началось задымление.

Отмечается, что никто не пострадал, пассажиров оперативно эвакуировали, а график движения поездов не был нарушен.

В МЧС уточнили, что пожарные приезжали на место происшествия, однако тушить было нечего.

Проверку проводит и управление МВД на транспорте, и Санкт-Петербургская транспортная прокуратура.