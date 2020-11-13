В Петербурге задержан по подозрению в подкупе топ-менеджер "Вимос"

В Петербурге задержали топ-менеджера сети «Вимос» по подозрению в коммерческом подкупе. Как сообщает 47news, полиция задержала также еще одного человека, он представлялся сотрудником спецслужб и хвастался опытом работы в КГБ.

В иномарке 71-летнего предполагаемого сообщника обнаружили 160 тысяч рублей. Деньги были получены от одного из предпринимателей.

По предварительным данным, топ-менеджер и его подельник предложили бизнесмену заплатить за возможность и дальше поставлять сыпучие стройматериалы в «Вимос».

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.