В нескольких школах Петербурга искали бомбы

В Петербурге за 9 ноября из-за писем с угрозами взрыва эвакуировали более 2,1 тыс. человек. На сайт ФСБ и электронные адреса школ пришли сообщения о заминировании от анонимов.

Как пишет АБН, за сутки проверили 15 школ. Эвакуации проводились в учебных заведениях в Московском районе.

Взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", летом в северной столице сообщения о минированиях поступали практически каждый день. "Целями" телефонных террористов становились магазины, метро, аэропорт и др.