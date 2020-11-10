В Петербурге задержаны вымогатели денег у маршрутчиков

Участники организованной преступной группы, которые вымогали деньги у водителей маршруток, задержаны. Как в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, арест произошел 9 ноября в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий.

Это двое мужчин - 37 и 39 лет. Несколько месяцев они, угрожая насилием и повреждением авто, каждый день требовали у водителей маршруток мелкие суммы - около 400 руб. Жертвами злоумышленников стали минимум пять водителей.

Возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве.

У задержанных обнаужили и изъяли травматические пистолеты, ружье и боевой пистолет.