Гололед стал причиной нескольких ДТП в Петербурге

В Колпинском районе Петербурга произошло массовое ДТП с участием пятимашин. По предварительным данным, причиной аварии стали гололедица и летняя резина.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», авария произошла утром 10 ноября.

Участниками аварии на улице Танкистов в городе Колпино стали два грузовика и три легковушки. На место происшествия прибыл эвакуатор.

Как предположили комментаторы, водители не справились с управлением на утреннем гололеде. Вероятно, "помогла" и летняя резина.

К счастью, никто не пострадал, однако авария собрала внушительную пробку в обе стороны.

Еще одна авария произошла на КАД в районе служебного въезда в Пулково. Там столкнулись несколько машин. Пробка скопилась на юге КАД и на Красносельском шоссе от Горелово.

Небольшая авария случилась из-за гололеда и на пересечении Московского проспекта и Садовой улицы, там столкнулись две легковушки