Неизвестные напали на пенсионерку в Шушарах

В Шушарах двое неизвестных залезли в квартиру к 61-летней женщине, избили хозяйку до потери сознания и изнасиловали ее, рассказал "Невским новостям" источник.

Правоохранители узнали об инциденте из сообщения медиков, к которым накануне ночью поступила пострадавшая.

Женщина 1959 года рождения получила гематому затылка, закрытую травму живота, маточное кровотечение. Она была в состоянии средней тяжести и рассказала, что ее избили и изнасиловали. Она написала заявление в полицию.

Пострадавшая рассказала что молодые мужчины «южной» национальности проникли в ее жилище и избили ее.

Сотрудники полиции изъяли следы рук, обуви, биоматериалы с места происшествия.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Обстоятельства произошедшего выясняются.