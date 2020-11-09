Петербуржцы подрались в бане, двое пострадали

Вирусолог рассказал о факторе, который влияет на повторное заражение COVID-19

Жители Петербурга отсудили у работодателей деньги за увольнение во время пандемии

В Петербурге снова рекорд по заболевшим - 1171

Вирусолог рассказал о факторе, который влияет на повторное заражение COVID-19

Жители Петербурга отсудили у работодателей деньги за увольнение во время пандемии

В Петербурге снова рекорд по заболевшим - 1171

Школьник, пытавшийся убить своих родных, рассказал, почему он это сделал

В полицию обратились сотрудники оздоровительного комплекса на улице Достоевского. Там поссорились несколько мужчин. Один из них нанес двум другим повреждения. Прибывшая через пару минут полиция арестовала драчуна.

Посетители бани в центре Петербурга устроили драку. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Вневедомственной охраны, инцидент произошел 7 ноября, в субботу.

Все новости Происшествия

Лучшее в Петербурге «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый. читать далее → «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать. читать далее → Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад. читать далее →

Как это сделано написать письмо Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой. все письма → прочитать письмо →