Петербуржец заявился в военкомат, вооружившись пистолетом

В военкомат Василеостровского района Петербурга пришел мужчина с пистолетом, угрожавший причинить себе вред. Мужчину обезвредили и передали бригаде скорой помощи, сообщил «Петербургскому дневнику» источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел около 11 ч 9 ноября. Мужчина вошел в здание и начал вести себя агрессивно. Его попросили успокоиться, на что он среагировал, достав пистолет.

На место вызвали полицию и медиков.

Факта стрельбы полицейские на зафиксировали. К счастью, никто не пострадал.

По данным 78.ru, мужчина все-таки сделал несколько выстрелов из самодельного оружия.