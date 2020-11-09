В заброшенном особняке на Каменноостровском проспекте произошел пожар

В старом особняке на Каменноостровском проспекте произошел пожар. Как передает пресс-служба управления МЧС по северной столице, возгорание уже локализовано.
Пожар начался около 8 утра. На локализацию огня ушло около 3 часов. Пожару поначалу был присвоен номер сложности 2-бис.
В 10:45 площадь пожара составляла 200 кв. метров.
Особняк конца XIX века когда-то принадлежал французскому купцу Эрнесту Игелю. Здание признано памятником архитектуры. Его планировалось отреставрировать и разместить в нем гостиницу. Однако около 20 лет здание стоит заброшенным.