В Петербурге задержан лихач, который хотел впечатлить девушку

Сотрудники ГИБДД задержали на Суворовском проспекте за опасную езду водителя Lexus GS 300. Инцидент произошел 3 ноября, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

За рулем престижной иномарки был 22-летний уроженец Воронежской области. Несколько раз он выехал на встречную полосу.

Выяснилось, что документов на авто у мужчины при себе не было, как и страховки. Иномарка была сильно затонирована, в салоне нашли несколько ножей.

Молодого дрифтера доставили в отдел полиции. Объясняя свое поведение правоохранителям, он заявил, что таким образом пытался впечатлить девушку.

Выписаны несколько административных протоколов. Выясняется также подлинность госномеров авто, вызвавшая подозрения у полицейских.