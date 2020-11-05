В Петербурге задержан стрелявший в неформальных подростков

Полицейские задержали подозреваемого в стрельбе по людям на Лиговском проспекте, которая произошла в конце октября. Об этом 78.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 30 октября у станции метро "Лиговский проспект". Мужчина выстрелил из сигнального пистолета в двух молодых людей - 17 и 20 лет - за их «странный» внешний вид.

2 ноября в сети появилось видео, которое снял нападавший. Во время перепалки с несколькими прохожими он заявил, что он "антифашист", а затем выстрелил в лицо молодому человеку с ирокезом. У пострадавшего загорелась маска, он получил ожоги лица и потерял три зуба.

Хулигана задержали только 4 ноября в Ленобласти. Оказалось, что он и сам достаточно молод - 17 лет, нигде не учится, не работает. У него изъято оружие. Сам юноша помещен в изолятор.

По факту хулиганства возбудили уголовное дело.

По информации телеграм-канала Mash, хулиган уже фигурировал в подобных нападениях. В прошлом году его компания напала на девушку, которая выглядела "необычно".