Пожилые петербурженки подрались в трамвае

Две пенсионерки выясняли отношения в трамвае, сделавшем остановку на Бухарестской улице во Фрунзенском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Конфликт между пенсионерками случился в трамвае №25 сегодня утром. Одна женщина вытолкнула другую из дверей. Водителю пришлось вызывать подмогу.

Сотрудники Росгвардии передали женщину, которая выпала из трамвая, на осмотр медикам, а вторую пенсионерку – полицейским.

Состояние пострадавшей не уточняется. Причина конфликта также неизвестна. Обстоятельства случившегося установят правоохранители.

В СМИ появилось видео с места происшествия.