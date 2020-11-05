В Великом Новгороде автобус с пассажирами врезался на полном ходу в здание НовГУ

В Великом Новгороде поздно вечером в среду произошла страшная авария. Городской автобус "Лиаз", потерявший управление, на полном ходу протаранил здание университета им. Ярослава Мудрого. В момент аварии в автобусе находились 26 человек, пишет "Новгород.ру".

Водитель автобуса и пассажир погибли на месте до прибытия скорых, отметили в областном УМВД. Восемь пострадавших находятся в больницах, двое человек - в реанимации, их состояние оценивание как тяжёлое.

Причина, по которой мужчина не справился с управлением автобусом, пока неясна. Полиция ведет выяснение обстоятельств случившегося.