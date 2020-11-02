Петербуржец напал на женщину с ножом в порыве ревности

26-летний гражданин Узбекистана из ревности напал на девушку с ножом. Об этом пишут «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Инцидент произошел в доме на Новосмоленской набережной в воскресенье поздно вечером. Девушка получила тяжелые травмы шеи и головы, ее госпитализировали.

Мужчина находился в северной столице нелегально. Он был задержан почти сразу.



Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью.