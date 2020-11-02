В аварии с участием каршеринга пострадал младенец

Пять человек, в том числе годовалый ребенок, пострадали в аварии на юго-западе Петербурга. В аварии участвовал автомобиль каршеринга и "Лада", сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Уточняется, что накануне вечером на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Пограничника Гарькавого Hyundai Solaris (каршеринг) под управлением 20-летней девушки столкнулся с автомобилем Lada Kalina.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», с места ДТП были госпитализированы девушка — водитель иномарки, и ее 21-летний пассажир, оба в состоянии средней степени тяжести. Также в больницу попали 25-летний водитель автомобиля Lada и его 20-летняя пассажирка, оба в состоянии средней степени тяжести. С легкими повреждениями в больницу отправили ребенка 2019 года рождения.

78.ru приводит слова очевидца, который рассказал, что оба участника движения хотели проскочить на желтый сигнал светофора. Столкновение было лобовым.