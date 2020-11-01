Петербурженка нашла ступню на берегу Финского залива

На берегу Финского залива обнаружены человеческие останки. Об этом "Невским новостям" сообщил источник в правоохранительных органах.

Страшную находку сделала жительница Петербурга. 33-летняя женщина гуляла в районе деревни Дубки и в районе стройплощадки нашла скелетированную человеческую ступню. Рядом также найдены резиновый сапог зеленого цвета и черный носок.

Она вызвала полицию. Правоохранители забрали останки и отправили в морг на исследование. Устанавливается личность погибшего.

Других останков на берегу найдено не было.

Как ранее писал "Санкт-Петербург.ру", в октябре правоохранители поймали мужчину, который убил и расчленил своего коллегу. Останки жертвы нашли в сентябре в капроновом мешке в воде реки Екатерингофки.