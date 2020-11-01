На Васильевском острове загорелся особняк Форостовского

В здании на 4-й линии В.О., дом 9 случился пожар. Данные о возгорании опубликовали в паблике "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург" ("ВКонтакте").

Отмечается, что утром в воскресенье загорелся объект культурного наследия - особняке Форостовского, там в настоящее время размещается ФКУ "Упрдор Северо-Запад".

Ночью жильцы окрестны домов почувствовали запах горения, а позже увидели и столб черно-желтого дыма.

На месте работают пожарные. Подробности инцидента неизвестны.

В здании проходил ремонт крыши.