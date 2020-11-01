В Купчино нетрезвый водитель протаранил восемь авто

В Купчино пьяный мужчина за рулем Lacetti повредил несколько припаркованных машин. Как сообщили очевидцы в соцсетях, инцидент произошел накануне вечером.

Мужчину заметили на Белградской улице, по которой он проехал, задев несколько авто, а после свернул на Альпийский переулок и там тоже не смог держаться середины проезжей части и повредил пять машин.

Фотографии инцидента опубликовали на портале «Мегаполис». Среди пострадавших авто есть и отечественные, и зарубежного производства.

Как сообщили очевидцы, газуя, нетрезвый водитель сжег сцепление своей иномарки.

Мужчину остановили владельцы машин, его вытащили из-за руля и передали полиции.

36-летний лихач задержан. К счастью, в ходе инцидента никто не пострадал. Сумма ущерба устанавливается.