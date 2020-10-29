В петербургском детском саду у ребят обнаружили сальмонеллез

В детском саду №92 симптомы острой кишечной инфекции проявились у семерых детей в возрасте от 2 до 7 лет и у одного взрослого. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора.

Четверых детей госпитализировали в Детскую городскую больницу № 22 и больницу № 5 имени Филатова, где им поставили диагноз "сальмонеллез".

Специалисты уже взяли пробы и анализы в помещениях детсада и у сотрудников.

Медики осмотрели контактных детей и сотрудников учреждения, взяли у них анализы.

В детском саду уже провели дезинфекцию.

Проводится эпидемиологическое расследование.