В петербургском детском саду у ребят обнаружили сальмонеллез

В детском саду №92 симптомы острой кишечной инфекции проявились у семерых детей в возрасте от 2 до 7 лет и у одного взрослого. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора.
Четверых детей госпитализировали в Детскую городскую больницу № 22 и больницу № 5 имени Филатова, где им поставили диагноз "сальмонеллез".
Специалисты уже взяли пробы и анализы в помещениях детсада и у сотрудников.
Медики осмотрели контактных детей и сотрудников учреждения, взяли у них анализы.
В детском саду уже провели дезинфекцию.
Проводится эпидемиологическое расследование.