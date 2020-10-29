В Петербурге заминировали "Макдональдс"

В Санкт-Петербурге неизвестные «заминировали» кафе «Макдональдс» на Московском проспекте. Об этом сообщили сами петербуржцы в соцсетях.

Эвакуацию проводили сегодня около 2 ч дня.



У ресторана заметили сотрудников управлений МЧС, МВД и скорые.

78.ru также со ссылкой на свои источники пишет, что в ресторан поступило анонимное сообщение о заложенном взрывном устройстве.

"ВКонтакте" разместили видео с места происшествия.

Официальной информации пока не поступало.