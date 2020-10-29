В Петербурге оштрафован молодой человек, забравшийся полуголым на машину полицейских

Суд оштрафовал петербуржца за полуголую фотосессию с полицейской машиной. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

Подвыпивший петербуржец поздно вечером 27 октября заметил патрульное авто на Тепловозной улице. Ради удачного снимка он снял штаны и сел на капот Hyundai Solaris, после чего начал позировать для фотографий. В творческом порыве парень свернул зеркало у машины. Увидев, что подходят полицейские, он пыталя сбежать, однако был задержан.

В суде петербуржец раскаялся. Ему назначен штраф в размере 1,5 тыс. руб.