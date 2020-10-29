В Боткинской больнице заподозрили пожар

Жители Петербурга заметили густой черный дым в районе клинической инфекционной больнице имени С. П. Боткина на Миргородской улице. Как "Невским новостям" рассказал источник в управлении МЧС, сотрудники ведомства уже проверили информацию - пожара в больнице нет.

Пожарные выехали на место происшествия после звонка очевидцев, сообщивших о сильном задымлении. Черный дым шел из трубы, указали спасатели.

Как стало известно телеканалу «Санкт-Петербург», причиной задымления стал переход с одного топлива на другое в котельной на Атаманской улице.

Кадры происшествия опубликованы в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» (ВКонтакте).

По данным пользователей, дым валил из трубы здания, находящегося между набережной Обводного канала и Атаманской улицей.