Мужчина пытался украсть из магазина тележку алкоголя

Петербургские полицейские поймали жителя Чечни, пытавшегося украсть алкоголь в супермаркете на Парашютной улице. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел до старта продаж, который разрешен с 10 утра. В полицию позвонили сотрудники магазина. По их словам, мужчина набрал сумку алкоголя и выбежал из магазина, ударив охранника.

Полицейские поймали мужчину через несколько минут недалеко от места происшествия. При нем обнаружили украденный коньяк и вино на сумму 16 тыс. рублей. Товары забрали. Также у мужчины был травматический пистолет.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на грабеж.