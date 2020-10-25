В баре на Литейном проспекте задержали злоумышленницу

В Санкт-Петербурге в «Небаре» на Литейном» поймали 20-летнюю девушку, которая охотилась за пьяными клиентами баров, чтобы в итоге ограбить их. Как пишут "Невские новости", привлекательные промомодели предлагают подвыпившему посетителю продолжить вечер в другом заведении, а затем, уведя их, опаивают и снимают деньги с карт.

Отмечается, что девушки не работают постоянно в одних и тех же заведениях. К тому же их сложно поймать, так как они сливаются с обычными посетителями.

Как рассказал арт-директор «Небара» Глеб Докучаев, проблему необходимо решать, возможно, написав открытое письмо в соответствующие органы.