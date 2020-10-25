Петербургские полицейские задержали подозреваемого в убийстве семейной пары

В Петербурге задержали разыскиваемого Интерполом 25-летнего Ярослава Вундервальда — гражданина Украины. Об этом рассказали 78.ru источники в правоохранительных органах.

По данным украинских СМИ, мужчина подозревается в убийстве супругов. По данным следователей, преступление он совершил зимой 2018 года. Подозреваемый проник в дом пары в Днепропетровской области, зарезал жильцов и украл деньги и золото.

Задержание произошло на Васильевском острове. Данные об арестованном переданы в органы и Интерпол.