Пьяный юноша на каршеринге протаранил припаркованные авто

Полиция Петербурга утром в воскресенье была вынуждена устроить погоню за нерадивым водителем-лихачом. Гонка с полицейскими завершилась тем, что водитель врезался в припаркованные автомобили, повредив пять из них, передает "Пятый канал".

Авария произошла утром. Пьяный 24-летний студент петербургского вуза был замечен правоохранителями на Туристской улице. На требования остановиться он не отвечал и гнал до Богатырского проспекта, где протаранил несколько авто и остановился.

Мужчину отправили в больницу на скорой, так как он повредил голову.

По предварительной информации, автогонщик является студентом Военно-космической академии им. Можайского.