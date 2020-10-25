При установке освещения на проспекте Народного Ополчения нашли боеприпас

В Кировском районе на проспекте Народного Ополчения во время проведения работ дорожники обнаружили боеприпас времён Великой Отечественной войны. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Находку сделали у дома 99 во время установки опор освещения.

Опасный участок оцепили, на место происшествия прибыла группа разминирования ОМОН ГУ Росгвардии.

Оказалось, что это минометная мина калибра 50 мм, сильно заржавленная. Ее вывезли на спецполигон и уничтожили.

Такие находки для Петербурга все еще не редкость, несмотря на то, что война закончилась 75 лет назад.