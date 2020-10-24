В Санкт-Петербурге BMW врезалась в столб

На Пискаревском проспекте Петербурга произошла серьезная авария. Об этом рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Рано утром, около восьми часов, на подъезде к развязке с Шафировским BMW снес забор.

Пользователи сообщили о пробке, а также опубликовали фото и видео происшествия.

В УГИБДД отметили, что пострадал мужчина, а водитель и другой пассажир травм не получили.

Ранее "Санкт-Петербург.ру" сообщал, что после аварии со "Шкодой" и маршруткой, случившейся накануне, скончался молодой водитель.