В ДТП с участием маршрутки погиб водитель

Водитель автомобиля, влетевшего в маршрутку на проспекте Славы, скончался в больнице. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на данные УГИБДД по северной столице.

Авария произошла накануне около семи часов вечера. На пересечении с улицей Пражской 21-летний водитель «Шкоды» не справился с управлением и на высокой скорости влетел в маршрутку. Водителя госпитализировали, однако в субботу утром он скончался. В момент ДТП с ним был приятель, он получил тяжелые травмы и находится в больнице.

Пассажиры маршрутки и водитель не пострадали.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", 21 отября на КАД скончался за рулем водитель грузовика. Водители уходили от неуправляемой фуры, которая после смерти автомобилиста проехала еще 2 км и столкнулась с ограждением.