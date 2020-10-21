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Петербургского оперативника арестовали за грабеж и превышение полномочий

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© Фото: pixabay.com

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Правоохранитель был задержан 19 октября.

По решению суда отправлен в СИЗО сотрудник полиции Сергей Иванченко за превышение полномочий, грабеж и служебный подлог. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

По данным следствия, в августе 2020 года Иванченко, являясь оперуполномоченным группы уголовного розыска 53-го отдела полиции (Приморский район) ударил мужчину, который получил в итоге черепно-мозговую травму. Инцидент произошел в подъезде дома в Дмитровском переулке. Правоохранители (их личности не установлены) тогда вели розыск предполагаемого преступника.

Позже опертивник и неизвестные сотрудники УМВД забрали у мужчины банковскую карту, с которой сняли 13 тыс. руб. Пытаясь скрыть следы преступления, полицейские составили на мужчину протокол, хотя он не совершал преступлений.

Иванченко задержали два дня назад, 19 октября. Он останется под стражей до 5 декабря.

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