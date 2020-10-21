Водитель фуры скончался за рулем на КАД

На КАД во Всеволожском районе во время движения скончался водитель фуры. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Инцидент произошел 21 октября около 11 ч на 46-м километре кольцевой. 48-летний водитель большегруза скончался за рулем, после чего немного задел иномарку и врезался в отбойник. Всего фура проехала 2 км от первого столкновения до второго.



Очевидцы сообщают, что из-за остановившегося грузовика образовалась внушительная пробка.