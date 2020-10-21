Стрельба на Апраксином дворе закончилась задержанием 16 человек

На территории Апраксина двора произошла массовая драка, в результате которой один мужчина получил огнестрельное ранение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Инцидент произошел до рассвета 20 октября у дома 28/30 на Садовой улице. Прибывшая на место происшествия полиция обнаружила конфликтующих граждан из среднеазиатских республик. Как выяснили правоохранители, поначалу конфликт был словесный, однако в итоге один из оппонентов расстрелял другого из травматического пистолета.

В больницу попал 51-летний мужчина с пулевыми ранениями и другими травмами.

Полицейские задержали 16 человек.

Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства с оружием.

По данным агентства «Оперативное прикрытие», конфликт разгорелся из-за доставки товара. Отмечается, что среди задержанных нет стрелявшего.