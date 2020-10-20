В Петербурге за получение многомиллионной взятки задержали следователя

Сотрудница петербургской полиции стала фигурантом уголовного дела о коррупции. Как сообщила пресс-служба управления СКР по северной столице, женщина задержана.

По данным следствия, подозреваемая, входя в следственную группу по расследованию уголовного дела, предложила фигурантам передать ей за непривлечение к уголовной ответственности сумму в 6 млн рублей.

19 октября на Кантемировской улице ей передали муляж взятки в 4,5 млн руб. Позже ее задержали.

Пока мера пресечения не избрана и уголовное дело не заведено. Будет проводиться служебная проверка.