Студенты из Китая устроили массовую драку на Васильевском острове

Студенты Горного института из Китая устроили массовую драку в Василеостровском районе. Об этом "Невским новостям" сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 19 октября у ресторана «Небесный Фуд» на улице Кораблестроителей. Конфликт возник между примерно семью студентами. Пьяная перепалка переросла в массовую драку. Прибывшие на место полицейские разняли конфликтующих. Скорая увезла тех, кто пострадал. Впрочем, серьезных травм никто не получил.

Молодым людям было от 19 до 26 лет.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.