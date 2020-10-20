Девушка упала в Фонтанку, ее спасли гуляющие на катере

18-летняя девушка упала в воду с моста на набережной реки Фонтанки. Об этом сообщает портал 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел накануне ночью.

Проплывавшие в это время на катере прогуливающиеся заметили человека в воде. Они подплыли к девушке, выловили ее и подняли на борт. Прибывшие на место происшествия медики забрали девушку в больницу с переохлаждением.

Подробности инцидента неизвестны.